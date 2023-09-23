Военное обозрение

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Украинский генерал: признаком успешного контрнаступление ВСУ могло бы стать взятие под контроль Токмака

Украинский генерал: признаком успешного контрнаступление ВСУ могло бы стать взятие под контроль Токмака

На днях, выступая на брифинге, украинский президент Зеленский заявил, что перед армией поставлена задача «взять под контроль Бахмут (Артёмовск) и ещё два города».

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