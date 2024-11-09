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LEON Вторая лига Б. «Форте» против «Дружбы», «Ростов-2» принимает «Легион»

LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 1 33-й тур Астрахань – Спартак Нальчик Дата проведения 9 ноября, 13:00, «Stadion imeni Kolosova» Онлайн матча   Биолог – Кубань Холдинг Дата проведения 9 ноября, 13:00, «Stadion Biolog» Онлайн матча   Рубин Ялта – Алания Владикавказ-2 Дата проведения 9 ноября, 14:00, «Stadion Avanhard» Онлайн матча   Строитель Каменск-Шахтинский – Ангушт Дата проведения 9 ноября, 14:00, «Novokolor Arena» Онлайн матча   Форте – Дружба Дата проведения 9 ноября, 14:00, «Forte Arena Taganrog» Онлайн матча   Ростов-2 – Легион-Динамо Дата проведения 9 ноября, 15:00, «Олимп-2» Онлайн матча   Динамо Ставрополь – Севастополь Дата проведения 9 ноября, 15:00, «Stadion Dinamo» Онлайн матча   Динамо-2 Махачкала – Нарт Черкесск Дата проведения 10 ноября, 14:00, «Stadion Trud» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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