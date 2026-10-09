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ИКИ РАН: три облака солнечной плазмы направляются к Земле

К Земле движутся три облака солнечной плазмы, первое из которых достигнет планеты после 18:00 мск. Об этом 9 октября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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