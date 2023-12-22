Чемодан-вокзал-Душанбе: "Лафа закончилась" - мигранты бью тревогу во всех чатах и собираются обратно на родину

Avia.pro - Новости 152K прочитали Разочарование и Стремление Вернуться на Родину: Изменения в Законе о Маткапитале Гастарбайтеры из Таджикистана, работающие в России, столкнулись с неожиданными изменениями в законодательстве, которые внесли тревогу в их сообщества.
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