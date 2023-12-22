Чемодан-вокзал-Душанбе: "Лафа закончилась" - мигранты бью тревогу во всех чатах и собираются обратно на родину

Виктор Шамшурин

Пропуском для въезда в страну должна быть копия контракта с конкретным работодателем. В контракте должно быть расписано всё от "А" до "Я". Перевезти кишлак в страну можно, НО только на полный пансион работодателя и никаких пособий от государства. Всё, начиная от оплаты проезда до медобслуживания, всё за его счет. По другому никак.