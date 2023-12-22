Чемодан-вокзал-Душанбе: "Лафа закончилась" - мигранты бью тревогу во всех чатах и собираются обратно на родину

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Несекретные материалы

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Сволочи! Буржуи! Я котов по дворам отлавливал! А теперь куда?
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19 час.
Володя Щербаков
Наконец то хватились И так уже пол Азии на иждивении.
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19 час.
Виктор Шамшурин
Пропуском для въезда в страну должна быть копия контракта с конкретным работодателем. В контракте должно быть расписано всё от &quot;А&quot; до &quot;Я&quot;. Перевезти кишлак в страну можно, НО только на полный пансион работодателя и никаких пособий от государства. Всё, начиная от оплаты проезда до медобслуживания, всё за его счет. По другому никак.
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18 час.

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