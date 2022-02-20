Знаменитый пирог 3 бананов и 1 яйца: без расстойки теста за 30 минут в духовке

Знаменитый пирог из 3 бананов на 1 яйце завоевал популярность благодаря простоте рецепта. В отличие от традиционной выпечки, здесь совершенно не нужно ждать расстойки теста: выкладываем его сразу в форму, добавляем начинку и все почти готово.