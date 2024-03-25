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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Победы «Зенита» не раздражают. Сильная команда, выигрывает по делу». Экс-защитник «Сочи» Миладинович о петербуржцах

«Хочется ли мне, чтобы чемпионом России стал другой клуб? Если только ЦСКА или «Сочи». Я фанат «Партизана», и в России болею за «Сочи» и ЦСКА.

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