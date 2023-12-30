Обращение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал обращение в своем Telegram-канале. «Дорогие друзья, сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины.
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