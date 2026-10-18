“Donald Trump is barnstorming the country to boost Republicans in the final weeks of the midterms. But many candidates want to keep that support quiet,” Politico reports.
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