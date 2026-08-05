В Израиле взят под стражу историк-публицист из России Артём Кирпичёнок

Автор трудов по истории сионизма оказался в распоряжении израильских спецслужб.На территории Израиля сотрудниками правоохранительных органов был задержан писатель и исследователь из России Артём Кирпичёнок.
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