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Царьград

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В Израиле взят под стражу историк-публицист из России Артём Кирпичёнок

В Израиле взят под стражу историк-публицист из России Артём Кирпичёнок

Автор трудов по истории сионизма оказался в распоряжении израильских спецслужб.На территории Израиля сотрудниками правоохранительных органов был задержан писатель и исследователь из России Артём Кирпичёнок.

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