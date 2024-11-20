Ford планирует сократить 4000 рабочих мест в Европе

Ford планирует сократить 4000 рабочих мест в ЕвропеFord Motor Co. попытается сократить 4000 рабочих мест в Европе, еще больше уменьшив штат в регионе, где теряет обороты переход на электромобили, пишет Bloomberg.
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