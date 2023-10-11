Пашинян счел неуместными опасения закрытия российского рынка для Армении

Лев Добрый

Армянский коньяк давно уже не из виноградной выжимки, вся виноградная выжимка в Армении идёт на предприятие, которое в собственности Франции. Так раньше было и в Венгрии, а потом венгры показали лягушатникам🖕и стали сами производить Бренди.👀👍👈😜