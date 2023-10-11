Пашинян счел необоснованными данные о закрытии российского рынка для Армении Армения является членом ЕАЭС, и экономические отношения между Ереваном и Москвой регулируются данной организацией.
Пашинян счел неуместными опасения закрытия российского рынка для Армении
Комментарии
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Лев Добрый
Армянский коньяк давно уже не из виноградной выжимки, вся виноградная выжимка в Армении идёт на предприятие, которое в собственности Франции. Так раньше было и в Венгрии, а потом венгры показали лягушатникам🖕и стали сами производить Бренди.👀👍👈😜
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22 час.
Лев Добрый
Этот дебил забыл, что пиндо-сранцы плевали на ВОЗ и Договора, ввели санкции и пошло поехало. Так что Пашинян хоть и начальник Армении, а ничего не знает, как сей час можно надрать ему задницу по американски!👀👍👈😜
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21 час.
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