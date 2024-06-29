Страшный диагноз: экс-солистка «Ленинграда» впервые назвала причину ухода от Сергея Шнурова

Алиса Вокс рискует повторить судьбу Юлии Началовой, скончавшейся в молодом возрасте. Алиса Вокс соцсетиЯркая и голосистая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс стала известна именно благодаря совместной работе с Сергеем Шнуровым.
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