МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, комментируя переименование Союза театральных деятелей в Российское театральное общество, отметил важность сохранения общей ответственности членов организации за судьбу театра.
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