Поломка произошла спустя три дня на том же месте. В столице Украины произошел повторный прорыв канализации спустя три дня — весь бульвар Жюля Верна вновь затопило продуктами жизнедеятельности жителей Борщаговки.
"Шоколадная река"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГЫЧ
Для свинорылых счас на каждой улице пляж и столовка, В чём купаешься то жрать можно, всю жись мечтали. Хохляцкий коммунизм
Ответить
13 час.
Boris Borisov
По столице и елей !
Ответить
12 час.
ЮЗ
Юрий Зайцев
Жители Киева осквернили Киево-Печерскую лавру, Киево-Печерская лавра ответила жителям Киева тем же.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии