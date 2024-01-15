"Шоколадная река"

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Для свинорылых счас на каждой улице пляж и столовка, В чём купаешься то жрать можно, всю жись мечтали. Хохляцкий коммунизм
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13 час.
Boris Borisov
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ЮЗ
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