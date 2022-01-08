Полузащитник «Аталанты» Миранчук не дал согласия на трансфер в «Дженоа»

Главным тренером вероятного будущего клуба Миранчука является украинец Андрей Шевченко. «Дженоа» под его руководством договорилась с «Аталантой» насчет аренды без опции выкупа нападающего Роберто Пикколи, а также звездного полузащитника из России.
Главным тренером вероятного будущего клуба Миранчука является украинец Андрей Шевченко. «Дженоа» под его руководством договорилась с «Аталантой» насчет аренды без опции выкупа нападающего Роберто Пикколи, а также звездного полузащитника из России.
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