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Полузащитник «Аталанты» Миранчук не дал согласия на трансфер в «Дженоа»

Полузащитник «Аталанты» Миранчук не дал согласия на трансфер в «Дженоа»

Главным тренером вероятного будущего клуба Миранчука является украинец Андрей Шевченко. «Дженоа» под его руководством договорилась с «Аталантой» насчет аренды без опции выкупа нападающего Роберто Пикколи, а также звездного полузащитника из России.

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