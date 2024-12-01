🇸🇾🇷🇺🇲🇱 О «сирийских уроках» для Африки Уже несколько раз с начала наступления террористов в Сирии мы поднимали тему «почему так?».
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🇸🇾🇷🇺🇲🇱 О «сирийских уроках» для Африки Уже несколько раз с начала наступления террористов в Сирии мы поднимали тему «почему так?».
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