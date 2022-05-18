Сдавшийся сержант ВСУ Перец раскритиковал оказавшийся бесполезными в бою опыт НАТО

Федеральное агентство новостей Обучение у инструкторов из стран Североатлантического альянса не обеспечило бойцов ВСУ каким-либо преимуществом в условиях реальных боевых действий, заявил сдавшийся в плен сержант украинской армии Кирилл Перец.