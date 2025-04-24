Украинский лидер Владимир Зеленский будет гастролировать по миру в роли «паломника без приглашения». О новом этапе унижения Украины заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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