Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая из России и осевшая в Латвии после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, столкнулась с трудностями в получении продления вида на жительство в этой откровенно нацистской стране.
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