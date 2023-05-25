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Путин одобрил новые выплаты в размере 5 млн рублей

Путин одобрил новые выплаты в размере 5 млн рублей

Президент Владимир Путин подписал указа, который устанавливает единовременные выплаты военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС, погибшим.

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