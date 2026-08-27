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Политнавигатор

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Все удары по России бесполезны – иноагент

Все удары по России бесполезны – иноагент

Украина не сможет нанести невосполнимый ущерб российской критической инфраструктуре. Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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