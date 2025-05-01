Что за странные провода торчат на спине фехтовальщиков

Если вы когда-нибудь смотрели фехтовальные поединки, особенно записи 1990-х или 2000-х, то наверняка замечали: за каждым спортсменом тянется длинный провод, будто он подключён к какой-то таинственной системе.
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