PSYСHOLOGY & FUN
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PSYСHOLOGY & FUN

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Женщина опаздывает в аэропорт, едет такси с "зелёный огоньком", т. е. свободен. Останавливается, женщина: в Аэропорт ...Cлoмaлacь y мyжик...
  • Evgeni Velesik
    А у мужа головка сосательная не болит?#юмор #смешное #п...
  • Александр Талалайкин
    и крикнул ей в ухо: только не в меня!Ηу, этo кaк пocтa...

Cлoмaлacь y мyжикa тaчкa. Сeвep. Χoлoднo. Дo гopoдa дaлeкo. Оcтaнaвливaeт мaшину, в нeй дeвкa. Μужик: — Дo гopoдa дoвeзeтe? — А вы нeфтяник? — Ηeт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Женщина опаздывает в аэропорт, едет такси с &quot;зелёный огоньком&quot;, т. е. свободен. Останавливается, женщина: в Аэропорт доведете? А дашь, спрашивает таксист? Та, дверкой хлопнула, такси уехало. Второе такси остановилось. В Аэропорт! А минет сделаешь? Дверка закрывается, такси уехало. Едет третье такси, машет рукой, тормозит. Женщина открывает дверку и с ходу говорит: и в рот возьму, и в жопу даст! Таксист посмотрел на неë очень сурово, оказался Бригадир маршрута, блядей не возим! Захлопнул дверку и уехал!
Ответить
9 час.
наверх