EV

Evgeni Velesik

Женщина опаздывает в аэропорт, едет такси с "зелёный огоньком", т. е. свободен. Останавливается, женщина: в Аэропорт доведете? А дашь, спрашивает таксист? Та, дверкой хлопнула, такси уехало. Второе такси остановилось. В Аэропорт! А минет сделаешь? Дверка закрывается, такси уехало. Едет третье такси, машет рукой, тормозит. Женщина открывает дверку и с ходу говорит: и в рот возьму, и в жопу даст! Таксист посмотрел на неë очень сурово, оказался Бригадир маршрута, блядей не возим! Захлопнул дверку и уехал!