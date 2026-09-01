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Спорт Уик-Энд

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Очень многие матчи «Спартак» играет больше, чем на 100%, но потом мучается с «Оренбургом». Пока «красно-белые не дотягиваю до чемпионства - Игонин

Очень многие матчи «Спартак» играет больше, чем на 100%, но потом мучается с «Оренбургом». Пока «красно-белые не дотягиваю до чемпионства - Игонин

«В любом случае «Спартак» становится лучше, сильнее. Уже кто-то говорит, что «Спартак» может стать чемпионом.

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