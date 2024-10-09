В Хабаровском крае пересчитали субсидии и компенсации на оплату ЖКУ

С началом отопительного сезона в Хабаровском крае пересмотрели суммы компенсаций за отопление. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это касается субсидий, которые рассчитываются на основе региональных стандартов стоимости коммунальных услуг на зиму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии