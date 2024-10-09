В Хабаровском крае пересчитали субсидии и компенсации на оплату ЖКУ

С началом отопительного сезона в Хабаровском крае пересмотрели суммы компенсаций за отопление. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это касается субсидий, которые рассчитываются на основе региональных стандартов стоимости коммунальных услуг на зиму.