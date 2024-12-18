Фонсека в матче с Фисом на итоговом турнире впервые обыграл соперника из топ-20

Матч закончился со счетом 3:4(9), 4:2, 4:1, 1:4, 4:1 Бразилец повел 2:0 в личных встречах. У Фонсеки две победы в пяти матчах против соперников из топ-50, обе над Фисом.
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