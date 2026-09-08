Венгерский журналист: Мадьяр взял антироссийский курс ради траншей от ЕС

Robert Hegedus/EPA/TASS Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр взял антироссийский курс и теперь собирается всем доказывать, что Будапешт относится к РФ так же, как другие страны Евросоюза.
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