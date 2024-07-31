Что ждет новый роман Ксении Бородиной

Ведущая Ксения Бородина больше не скрывает свой новый роман. Телеведущая недавно пыталась скрыть подробности своей личной жизни, но после того как начался её новый роман, она с удовольствием начала делиться информацией о новом избраннике в социальных сетях.
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