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Закон и Порядок

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Русский "Железный человек": В Россию по обмену вернулся настоящий герой

Русский "Железный человек": В Россию по обмену вернулся настоящий герой

MohungaTangaroa-Third Просто удивительная картина получается. Больше всех брызжут слюной по поводу обмена все "новоявленные патриоты", прибывшие хохлы и прочие скачущие.

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Комментарии
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людмила
За одного Красикова можно отдать тонну этого мусора.
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13 час.
л
людмила
Замечательное событие. Действительно, абсолютно никаких пропорций выстраивать не стоит, надо вызволять своих.
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13 час.
Александр Зиборов
Героев обменяли на подлецов. Коллективный Гитлер настоявший на обмене подлецов, тем самым признал их своими агентами и пособниками...
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2 час.

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