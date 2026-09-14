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Газета.ру

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Депутат Колесник: Каллас следует вылечить манию преследования со стороны России

Депутат Колесник: Каллас следует вылечить манию преследования со стороны России

Главе евродипломатии Кайи Каллас следует вылечить манию преследования со стороны России. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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