Главе евродипломатии Кайи Каллас следует вылечить манию преследования со стороны России. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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