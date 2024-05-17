Жители деревни, изолированной от всего мира, ждали строительства моста в течение 15 лет

Жители деревни под Чебаркулем, отрезанной от "большой земли", ждут моста уже 15 лет. Каждую весну деревня Попово с населением в тысячу человек оказывается предоставленной самой себе после того, как дорогу размывает паводками.
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