23 и 24 февраля ВСУ атаковали несколько российских регионов. Только по Белгородской области было выпущено более 40 боеприпасов, сообщает ТАСС.
ВСУ массово атаковали регионы РФ
Комментарии
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Александр Ляшенко
Э.Басурин делает это заявление не для простых россиян, он заявляет.что им известны координаты и номера частей ВСУ, обстрелевающих территорию Брянской, Тульской и Курской области.На данный момент известно, что атаки на Белгородскую область продолжаются. ВСУ ведут обстрел села Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Местным жителям власти советуют спуститься в укрытие.Басурин говорит: прячьтесь ну не помогает российская арта своим,нет надежды у Басурина,вот о чём. г-н Шойгу и Генштаб, его Заявление.Услышьте его,воспользуйтесь координатами,сровняйте с землёй укронацистов.Где ответка ВСУ-ублюдкам?
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