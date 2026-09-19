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Царьград

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Явка на выборах-2026 в Ростовской области превысила 50%

Явка на выборах-2026 в Ростовской области превысила 50%

В Ростовской области продолжается голосование на выборах-2026. Избирательные участки будут открыты до 20:00 20 сентября, у жителей региона ещё есть возможность принять участие в голосовании.

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