Явка на выборах-2026 в Ростовской области превысила 50%

В Ростовской области продолжается голосование на выборах-2026. Избирательные участки будут открыты до 20:00 20 сентября, у жителей региона ещё есть возможность принять участие в голосовании.
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