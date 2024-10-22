Пропустивший больше года из-за травмы Неймар вернулся на поле

Бразилец в октябре 2023 года получил тяжелую травму колена. Он вышел на замену в азиатской Лиге чемпионов, где его клуб «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Айн» со счетом 5:4 Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар провел первый матч более чем за год, выйдя на поле во встрече азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном» из ОАЭ.