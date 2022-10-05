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Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 – самые продаваемые машины в России, а на долю китайских брендов уже приходится 30% рынка

Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 – самые продаваемые машины в России, а на долю китайских брендов уже приходится 30% рынка

Компании из Китая продолжают укреплять свои позиции на российском автомобильном рынке. По итогам прошлой недели общая доля китайских брендов на рынке приблизилась к 30%.

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