Какие болезни пришли на Русь из Европы?

ВП

Валерий Павлишин

На Руси не говорящих по-русски называли немцами, смеющихся без причины - дураками (по-немецки дур - веселый), пришедших к не знающей болезней нации иноземных лекарей - врачами (т. е. врунами). Как мы должны называть нынешних европейцев, говорящих (вместо мама и папа) родитель номер один и родитель номер два? Зомби-дебилы.