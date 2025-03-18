На Руси всегда относились к гостям из-за границы с большой долей подозрительности и недружелюбия. И причина заключалась не только в воинственности некоторых народов, с мечом приходивших на русскую землю.
Какие болезни пришли на Русь из Европы?
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ВП
Валерий Павлишин
На Руси не говорящих по-русски называли немцами, смеющихся без причины - дураками (по-немецки дур - веселый), пришедших к не знающей болезней нации иноземных лекарей - врачами (т. е. врунами). Как мы должны называть нынешних европейцев, говорящих (вместо мама и папа) родитель номер один и родитель номер два? Зомби-дебилы.
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