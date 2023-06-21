Военное обозрение

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В Британии опасаются потерять статус «великой военной державы» из-за продолжающегося сокращения армии

В Британии опасаются потерять статус «великой военной державы» из-за продолжающегося сокращения армии

Великобритания стремительно теряет статус одной из ведущих военных держав в мире, на сегодняшний день вооруженные силы Соединенного королевства не дотягивают и до 80 тысяч человек.

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