В Британии опасаются потерять статус «великой военной державы» из-за продолжающегося сокращения армии

Великобритания стремительно теряет статус одной из ведущих военных держав в мире, на сегодняшний день вооруженные силы Соединенного королевства не дотягивают и до 80 тысяч человек.
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