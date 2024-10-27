Десантники в Курской области захватили полностью исправный бронеавтомобиль «Козак-7» ВСУ.
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Десантники в Курской области захватили полностью исправный бронеавтомобиль «Козак-7» ВСУ.
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