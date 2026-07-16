Стало известно, почему россияне скупают корейскую косметику рекордными темпами

Объемы продаж средств корейских брендов на российском рынке за последний год выросли кратно — в отдельных сегментах прирост превысил 40–50% В последние годы россияне активно интересуются корейской косметикой, что связано с желанием создать запасы.
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