Ребёнок плохо ест: гастроэнтеролог рассказал об опасности избирательного аппетита и о способах борьбы с этой проблемой

В наше время всё больше родителей сталкиваются с проблемой избирательного аппетита у своих детей. По словам Елены Гордеевой, гастроэнтеролога сети медицинских клиник “Неболит”, и кандидата медицинских наук, каждый третий ребёнок может страдать от этой проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии