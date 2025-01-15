Ребёнок плохо ест: гастроэнтеролог рассказал об опасности избирательного аппетита и о способах борьбы с этой проблемой

В наше время всё больше родителей сталкиваются с проблемой избирательного аппетита у своих детей. По словам Елены Гордеевой, гастроэнтеролога сети медицинских клиник “Неболит”, и кандидата медицинских наук, каждый третий ребёнок может страдать от этой проблемы.