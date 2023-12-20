Русофобия не спасет Казахстан от «крови на асфальте»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Александр Киселев
Басмачи, они и есть басмачи. А их дети унаследовали всё  плохое от басмачей. Вот только друзья запомните не буди лихо, пока оно тихо и не дай вам Бог разбудить уснувшего медведя, он переломает всё и всех на своём пути !!!!
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21 час.
Алекс Сэм
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