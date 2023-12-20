Русофобские фальшивки, отснятые при помощи американских доброхотов, способны довести до беды Казахстанские правоохранители выразили беспокойство по поводу нашумевшего российского сериала «Слово пацана.
Русофобия не спасет Казахстан от «крови на асфальте»
Комментарии
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Александр Киселев
Басмачи, они и есть басмачи. А их дети унаследовали всё плохое от басмачей. Вот только друзья запомните не буди лихо, пока оно тихо и не дай вам Бог разбудить уснувшего медведя, он переломает всё и всех на своём пути !!!!
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21 час.
Алекс Сэм
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16 час.
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