Русофобия не спасет Казахстан от «крови на асфальте»

Александр Киселев

Басмачи, они и есть басмачи. А их дети унаследовали всё плохое от басмачей. Вот только друзья запомните не буди лихо, пока оно тихо и не дай вам Бог разбудить уснувшего медведя, он переломает всё и всех на своём пути !!!!