В Кургане водителям автобусов в январе пообещали поднять зарплату. Видео

В Кургане водители автобусов получат повышенную зарплату за январь. Об этом сообщил Игорь Сартаков, заместитель директора по безопасности дорожного движения в одном из крупнейших в городе перевозчиков ООО «КурганГорТранс».
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