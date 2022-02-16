Депутату Михайлову вынесли порицание из-за слов о казни зоозащитников

За порицание выступили 26 депутатов, четверо — против, один воздержался и четверо не голосовали. Председатель парламента Юрий Кон заявил, что в заксобрание поступили многочисленные обращения граждан с требованием дать оценку высказыванию Михайлова.
За порицание выступили 26 депутатов, четверо — против, один воздержался и четверо не голосовали. Председатель парламента Юрий Кон заявил, что в заксобрание поступили многочисленные обращения граждан с требованием дать оценку высказыванию Михайлова.
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