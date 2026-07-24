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Спорт Уик-Энд

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В прогнозе на золотую гонку нового сезона Быстров определенно высказался только об одной команде. И это не «Зенит»

В прогнозе на золотую гонку нового сезона Быстров определенно высказался только об одной команде. И это не «Зенит»

«Посмотрим, кто лучше подготовился к сезону. Всем по силам побороться за чемпионство, но игру команд мы пока не видели, - поделился ожиданиями от чемпионской гонки в предстоящем сезоне бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров.

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