В прогнозе на золотую гонку нового сезона Быстров определенно высказался только об одной команде. И это не «Зенит»

«Посмотрим, кто лучше подготовился к сезону. Всем по силам побороться за чемпионство, но игру команд мы пока не видели, - поделился ожиданиями от чемпионской гонки в предстоящем сезоне бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров.