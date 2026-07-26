Тайвань получил литограф, который «рисует» микросхемы электронными лучами

Нет нужды в фотошаблонахАмериканская компания Multibeam получила первый заказ на Тайване. Национальный университет Цинхуа (NTHU) внедрит платформу многолучевой электронно-лучевой литографии MBX, которая будет использоваться для исследований и разработки технологий нового поколения в области микроэлектроники.