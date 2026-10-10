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Царьград

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Финляндия осталась без АЭС: Сами виноваты. Глава Росатома рассказал о суде с Хельсинки

Финляндия осталась без АЭС: Сами виноваты. Глава Росатома рассказал о суде с Хельсинки

Глава Росатома Алексей Лихачёв рассказал, что Финляндия осталась без новейшей АЭС, которую его компания готовилась создать на территории Суоми совместно с Хельсинки.

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