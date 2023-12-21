Какой сегодня праздник 22 декабря: что можно и что нельзя в день святой Анны и Зимнее Солнцестояние, приметы и сильные молитвы Юлия ПономареваЗимнее Солнцестояние — это особый день, когда церковь почитает святую Анну, матерь Девы Марии.
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