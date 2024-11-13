Ведущий ученый Intel получает премию Лизы Су

Д-р Энн Б. Келлехер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер по развитию литейных технологий корпорации Intel, на этой неделе получила награду «Женщина-инноватор» имени доктора Лизы Су от Глобального альянса полупроводников (GSA).
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