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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон о 7-м месте: «Сделал все возможное. Мне не хватало скорости»

Пилот «Феррари» прокомментировал итоги Гран-при Японии, в котором финишировал седьмым. «Сегодня я сделал все возможное.

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