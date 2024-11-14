Формула 1 внедрит системы охлаждения для пилотов

Red BullДиректор гоночных серий одноместных автомобилей Международной автофедерации FIA Николас Томбасис анонсировал появление в Формуле 1 специальных охлаждающих систем для пилотов, которые будут призваны облегчить им выступления на жарких этапах.
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